అమ్మ తనానికి మచ్చ: నాలుగేళ్ల కూతుర్ని 4వ అంతస్తుపై నుంచి విసిరేసింది (వీడియో)

India

oi-Rajashekhar Garrepally

బెంగళూరు: ఓ మహిళ అమ్మతనానికి మచ్చతెచ్చింది. నాలుగేళ్ల కన్న కూతురుని.. నాలుగో అంతస్థు నుంచి కింద పడేసి చంపింది.ఈ దారుణ ఘటన కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడి సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బెంగళూరులోని సంపంగి రామ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గురువారం ఈ ఘటన జరిగింది.సుష్మా భరద్వాజ్ అనే మహిళ డెంటిస్టుగా పనిచేస్తోంది. ఆమెకు నాలుగేళ్ల కూతురుంది.

అయితే, ఆ పాపకు మాటలు రాకపోవడంతోపాటు మానసికంగానూ ఎదుగుదల లేదు. దీంతో దివ్యాంగురాలైన ఆ పాపను చూసుకోవడం సుష్మాకు కష్టంగా మారింది. ఇది తన కెరీర్‌కు సమస్యగా మారిందని ఆమె భావించింది. ఈ క్రమంలోనే తను నివాసం ఉంటున్న అపార్టుమెంట్‌లోని నాలుగో ఫ్లోర్ నుంచి పాపను కిందకు పడేసింది.

A woman was arrested in #Bengaluru for killing her four-year-old mentally challenged daughter by throwing her from the fourth floor of a building, police said. pic.twitter.com/S96GaVblxx