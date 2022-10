గుజరాత్ లో నరేంద్రమోడీ హవాకు బ్రేకులు?

India

Garikapati Rajesh

గుజరాత్ లో గత 27 సంవత్సరాల నుంచి అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతున్న భారతీయ జనతాపార్టీ జోరుకు బ్రేక్ లు పడతాయని పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుజరాత్ అసెంబ్లీలో మొత్తం 182 సీట్లుండగా బీజేపీకి 111, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 62 మంది ఉన్నారు. మిగతా 9 సీట్లలో ఇతర పార్టీలవారున్నారు.

English summary

Many political analysts are expressing their opinion that the momentum of the Bharatiya Janata Party, which has been advancing unopposed since the last 27 years in Gujarat, will come to a halt.