జైల్లో సెక్సువల్ టార్చర్?: నడవ లేని స్థితికి: మరో ఉద్యమకారిణికి బెయిల్

చండీగఢ్: న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ఉద్దేశించిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను నిరసిస్తూ సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగుతోన్న రైతుల ఆందోళనలు, నిరసనల వ్యవహారంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి వరుసగా రెండో రోజూ చుక్కెదురైంది. రైతులకు మద్దతుగా గళం విప్పిన దళిత యువతి, కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట ఉద్యమ కార్యకర్త నవ్‌దీప్ కౌర్‌కు బెయిల్ లభించింది. పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్టు ఆమెకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు కొద్దిసేపటి కిందటే జస్టిస్ అవనీష్ ఝింగన్ ధర్మాసనం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.

Nodeep Kaur and Disha Ravi, young female activists jailed for supporting the farmer protests in India, were granted bail. I want to believe it's in part because so many people spoke out against the government's silencing dissent. Please stay loud — this fight is far from over.