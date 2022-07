వణికిస్తున్న ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ; కేరళ, యూపీతో పాటు ఆ రాష్ట్రాల్లో పందులకు వైరస్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు దేశాన్ని ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ వణికిస్తోంది. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలలో ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. కేరళ, ఉత్తర ప్రదేశ్, అస్సాం రాష్ట్రాలలో ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు నమోదవుతున్నాయి.

English summary

African Swine Flu now spreading in the country. The virus has spread to pigs in the states of Kerala, UP as well as Assam and Mizoram. This has alerted the authorities.