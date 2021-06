Kannada flag bikini: మరో అవమానం -బికినీపై కన్నడ జెండా -Amazonపై కర్ణాటక మంత్రి పైర్

India

ఇండియాలో అత్యంత అసహ్యకరమైన భాష ఏది? అని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తే.. కన్నడ అనే సమాధానం రావడం, దానిని కన్నడిగులంతా ముక్తకంఠంతో ఖండించడం, ఇతర భాషల వాళ్లు కూడా కర్ణాటకకు మద్దతుగా నిలబడటం తెలిసిందే. ఆ ఉదంతంపై గూగుల్‌కు లీగ‌ల్ నోటీసు జారీ చేస్తామ‌ని కర్ణాటక ప్ర‌భుత్వం హెచ్చ‌రించడంతో.. సెర్చ్ ఇంజన్ సంస్థ వెంట‌నే దిగి వ‌చ్చి.. క్ష‌మాప‌ణ చెప్పింది. అయితే, సెర్చ్ ఫ‌లితాలు తమ అభిప్రాయం కాదు అన్న వివ‌ర‌ణ కూడా గుగుల్ ఇచ్చుకుంది. ఈ వివాదాన్ని మర్చిపోకముందే కన్నడిగలకు మరో అవమానం జరిగింది...

English summary

Minister of Kannada and Culture Aravind Limbavali on Saturday slammed e-commerce giant Amazon for selling a bikini with the Karnataka flag colours and emblem. The minister asked the company to issue a formal apology and threatened legal action. The product, which was put on sale on Amazon's Canadian website under the brand name BKDMS, has now been removed. However, people took screenshots of the yellow and red coloured bikini and circulated it online, asking the e-commerce giant to apologise to Kannadigas. earlier, Google drew the ire of the state and its people by showing Kannada as the 'ugliest language' of India.