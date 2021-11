India

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో రోజురోజుకూ వాయు కాలుష్యం మితి మీరి పోతోంది. ఊపిరి సలపనివ్వని పరిస్థితులకు కారణం అవుతోంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా కాలుష్యం తీవ్రత మరింత తీవ్రతరమైంది. కాలుష్యం స్థాయి పెరుగుతోంది. వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంటోన్న మార్పులు దీనికి తోడయ్యాయి. భారీ వర్షాలు కురవడం, చలి తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతుండటం మరో కారణంగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో నెలకొన్న వాయు కాలుష్యం పట్ల దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సైతం తీవ్ర ఆందోళనను వ్యక్తం చేసింది.

Chief Justice of India NV Ramana tells the Centre that air pollution is a serious situation. He says we have to wear masks at home also and asks Centre what steps it has taken to tackle air pollution, during Plea on Delhi air pollution.