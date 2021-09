ఎథ్నిక్ వేర్, చీరల వ్యాపారంలో అంబానీ ; త్వరలో బెంగళూరులో, దేశ వ్యాప్తంగానూ రిలయన్స్ రిటైల్ ప్రత్యేక స్టోర్లు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు వస్త్ర వ్యాపారంపై ప్రముఖ కంపెనీలు దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు అత్యంత ఇష్టంగా కొనుగోలు చేసే ఎథ్నిక్ వేర్, చీరల వ్యాపారంపై పారిశ్రామిక దిగ్గజాల దృష్టి పడింది అంటే మహిళా లోకం కోసం సాగిస్తున్న వస్త్ర వ్యాపారం ఏవిధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. తాజాగా ఆసియాలో అపరకుభేరుడు ముఖేష్ అంబానీ చీరల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించబోతున్నట్టు వస్తున్న వార్తలు అందుకు ఊతమిస్తున్నాయి. ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కు చెందిన రిలయన్స్ రిటైల్ దేశ వ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాలలో మహిళా లోకం కోసం శారీస్ స్టోర్స్ ను ప్రారంభించనున్నట్టు సమాచారం.

English summary

Reliance Retail Ethnic Wear is all set to enter the sarees business. It is learned that Reliance Retail, a subsidiary of Reliance Industries, is all set to launch sarees business now. Reliance Retail is now opening shops in the chain system under the Avantra brand name. The announcement, made by Reliance Retail ahead of the festive and wedding season, is good news for shopping lovers. The good news is that Reliance Retail is all set to open its first Avantra store in Bangalore this festive season.