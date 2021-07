కేంద్ర కేబినెట్ విస్తరణ: వీరికే చోటు -5రాష్ట్రాల ఎన్నికల నేపథ్యంలో మోదీ, బీజేపీ కీలక అడుగులు

India

oi-Madhu Kota

నరేంద్ర మోదీ రెండోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి రెండున్నరేళ్లు కావొస్తుండటం, కేంద్ర మంత్రివర్గంలో భారీగా ఖాళీలు ఏర్పడటం, ఉన్నవాళ్లపై అదనపు భారం, ఇంకొద్ది నెలల్లో కీలకమైన ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. వీటన్నింటిని నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ కీలక అడుగులు వేస్తున్నారు. కేంద్ర కేబినెట్ ను భారీ స్థాయిలో ప్రక్షాళన లేదా విస్తరణ చేయాలని ప్రధాని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం.

English summary

Prime Minister Narendra Modi is likely to factor in polls in five states next year and the 2024 national election as he expands his cabinet for the first time in his second term. The shuffle expected in a day or two may reward Jyotiraditya Scindia, whose defection from the Congress last year helped the BJP take back Madhya Pradesh; and Sarbananda Sonowal, who made way for Himanta Biswa Sarma as Assam Chief Minister after the BJP won a second term.