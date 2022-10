Crime News: ఇంట్లోనే శవాన్ని పూడ్చిపెట్టి ఫ్లోరింగ్ చేశారు.. దృశ్యం సినిమా చూపించారు..!

India

oi-Chekkilla Srinivas

వెంకటేష్, మీనా నటించిన దృశ్యం సినిమా గుర్తుందా.. ఈ మూవీలో ఓ వ్యక్తిని హత్య చేసి మృతదేహాన్ని కొత్తగా కడుతున్న పోలీస్ స్టేషన్ లో పాతి పెడతారు. ఆ వ్యక్తిని చంపింది ఎవరో పోలీసులు నిరూపించలేకపోతారు. ఇది సినిమా.. కానీ నిజ జీవితంలో కూడా దృశ్యం సినిమా చూపించాడు ఓ వ్యక్తి. ఈ ఘటన కేరళలో జరిగింది.

English summary

An atrocity has happened in Kerala. A person was buried in the murder house. Flooring has also been done above.