షారూక్ ఖాన్ కు షాక్: మూడోసారి ఆర్యన్ ఖాన్ కు నో బెయిల్; టెన్షన్ లో షారూక్ కుటుంబం, ఫ్యాన్స్

బాలీవుడ్ బాద్ షా షారూఖ్ ఖాన్ కు మరోమారు కోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ కు బెయిల్ నిరాకరించింది ముంబై ప్రత్యేక ఎన్పిడిఎస్ కోర్టు. ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్ కేసులో నటుడు షారుఖ్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ కు, e కేసులో ఇతర నిందితులు అర్బాజ్ మర్చంట్ మరియు మున్మున్ ధమేచా కు ముంబైలోని ప్రత్యేక ఎన్పిడిఎస్ కోర్టు బుధవారం బెయిల్ నిరాకరించింది. ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి వివి పాటిల్ ఈ మేరకు తీర్పును ప్రకటించారు.

English summary

Mumbai NPDS special court has refused to grant bail to Shah Rukh Khan's son Aryan Khan in drugs case, Gave a shock to Shahrukh Khan. Shah Rukh's family and fans are in tension after Aryan Khan was denied bail for the third time.