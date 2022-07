Amarnath yatra: 15 వేల మంది సేఫ్, మోదీ, అమిత్ షా ఎంట్రీ, తేరుకునే లోపు ముంచేసిన వర్షం, వరద, రాళ్లు!

India

శ్రీనగర్/ కాశ్మీర్: పవిత్ర అమరనాథ యాత్ర సందర్బంగా అనేక మంది గల్లంతు అయ్యారు. ఇప్పటికే అమరనాథ గుహ దగ్గర మేఘాలలో పేలుడు సంభవించడంతో అనేక మంది ఆచూకి తెలీకుండా పోయింది. ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగిన ఎన్ డీఆర్ ఎఫ్ సిబ్బంది 15 వేల మందిని రక్షించారు, వరదల్లో 40 మంది గల్లంతు అయ్యారని, సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని ఎన్ డీఆర్ఎఫ్ డీజీ అతుల్ కుల్వార్ మీడియాకు చెప్పారు. విషయం తెలుసుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా జమ్మూ కాశ్మీర్ అధికారులతో చర్చించి వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

At least 16 people were killed in a cloudburst near the Amarnath cave in Jammu and Kashmir on Friday. Besides, many people have gone missing. After reviewing the situation, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have suggested necessary action.