Aunty sketch: పెళ్లిలో బాలిక కిడ్నాప్, రేప్. 33 ఏళ్లకు ఆంటీకి షాక్, ప్రియుడు కోరిక తీర్చాలని !

చెన్నై/ బెంగళూరు: ఎంతో నమ్మకంగా తమ దగ్గర ఉన్న అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేసిన కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆంటీకి ఊహించని షాక్ ఎదురైయ్యింది. కిడ్నాప్, గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో ప్రియుడితో పాటు నిందితులకు సహాయం చేసిన ఆంటీకి కోర్టు సరైన శిక్ష వేసింది. 33 ఏళ్ల పాటు హ్యాపీగా ఉంటున్న ఆంటీ ఈ రోజు జైలుకు వెళ్లింది. రేప్ కేసులోని నిందితులు వివిద కారణాలతో చనిపోయినా నమ్మద్రోహంతో అమ్మాయికి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు తీవ్ర ద్రోహం చేసిన ఆంటీ మాత్రం ఆ కేసు నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది.

English summary

Girl: A local court has sentenced a woman to five years' imprisonment for helping three men in abducting and raping a 12-year-old girl 33 years ago.Additional Sessions Judge Parmeshwar Prasad on Thursday also imposed a fine of Rs 15,000 on Ramvati, government counsel KP Singh said.