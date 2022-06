Aunty: ఇంటికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు ?, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ?, భార్య తల పగలగొట్టి పై నుంచి దూకేసి, రివర్స్ !

India

నాసిక్/ మహారాష్ట్ర: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు చాలా సంతోషంగా జీవించారు. 15 ఏళ్ల సంతోషంగా జీవించిన తరువాత దంపతుల మద్య తేడాలు వచ్చాయి. రానురాను భార్య మీద భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. భర్త డ్రైవర్ కావడంతో అతను ఎక్కువగా బయట ఉండటం, భార్య ఇంట్లోనే ఉండటంతో అతనికి ఇంకా అనుమానం ఎక్కువ అయ్యింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల గొడవ పడుతున్నారు. రాత్రి ఇంటికి వెళ్లిన భర్త ఎప్పటిలాగే భార్యతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. నేను ఇంట్లో లేనిసమయంలో ఇంటికి ఎవరెవరు వచ్చారు ?, నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్లావు ?, ఎవరితో తిరిగావు ? అంటూ భార్యను ప్రశ్నించాడు. కొంతసేపటి తరువాత పదునైన ఆయుధం తీసుకుని భార్యను చితకబాదేశాడు. భార్య చనిపోయింది అనుకున్న భర్త మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అయితే భర్త ప్లాన్ రివర్స్ అయ్యి భార్య బతికిపోయింది.

