lady: ఆంటీతో ఎంజాయ్, డిస్కౌంట్ కోసం గొడవ, ఇదేమైనా గెట్ వన్ బైవన్ అనుకున్నారా ?, అంతే ?

ముంబాయి/చెన్నై: ఆంటీతో ఎంజాయ్ చెయ్యాలని డిసైడ్ అయిన కొందరు ఆమెను బుక్ చేసుకున్నారు. వేశ్యవాటికలో అందంగా బలంగా ఉన్న ఓ మహిళను సెలక్ట్ చేసుకున్న కామాంధులు ఆమెను పిలుచుకుని వెళ్లి రహస్య ప్రాంతంలో ఎంజాయ్ చేశారు. ఆంటీతో ఎంజాయ్ చేసిన కామాంధులు మాకు నువ్వు డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలని ఆంటీకి చెప్పారు. ఇదేమైనా గెట్ వన్ బైవన్ అనుకున్నారా, ముందుగా మాట్లాడుకున్న డబ్బులు మొత్తం ఇవ్వాలని ఆంటీ తేల్చి చెప్పింది. అసలే కిక్కులో ఉన్న కామాంధులు నువ్వు చెప్పిన డబ్బులు మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటు గొడవ పెట్టుకున్నారు. నాతో ఎంజాయ్ చేశారని, మీరు చెప్పినట్లు మీ కోరికల తీర్చినందుకు మీరే ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాలని ఆంటీ ఎదురుతిరిగింది. అంతే మద్యం మత్తులో ఉన్నన కామాంధులు ఇంతసేపు ఎంజాయ్ చేసిన ఆంటీ గొంతు కోసి, ఆమె ప్రైవేట్ పార్ట్స్ లో కిరాతకంగా దాడి చేసి చేంపేసి ఆమె శవాన్ని డ్రైనేజ్ లో విసిరేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Aunty: A woman was allegedly raped and murdered in Maharashtra capital Mumbai. The woman's body was found with her throat slit near a drain at MTNL Junction in Bandra Kurla Complex. Police said the victim was a sex worker. The preliminary medical examination revealed that the woman had injuries on her private parts and that her throat was slit.