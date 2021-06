షాకింగ్: కరోనా వ్యాక్సిన్ మందు లేకుండానే ఖాళీ సిరంజీతో ఇంజెక్షన్, వీడియో వైరల్

India

పాట్నా: బీహార్ రాష్ట్రంలో దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఛప్రాలోని ఓ వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రంలో ఓ వ్యక్తికి నర్సు ఖాళీ సిరంజీతోనే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చింది. కాగా, ఇందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది. దీంతో ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

Bihar has administered the first dose of Covid vaccine to more than 10 lakh beneficiaries of the 18-44 years age group, according to the Health Ministry.