షాక్: కారు, బంగ్లా నచ్చలేదని మంత్రి పదవికి రాజీనామా -బ్యూరోక్రసీపై ఆగ్రహం -సీఎం సీటుకు బీజేపీ ఎసరు?

India

oi-Madhu Kota

ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం.. అందునా తక్కువ సీట్లున్న పార్టీ నేత ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగడం ఎంత కష్టమో బీహార్ అప్ డేట్లను ఫాలో అయితే ఇట్టే అర్థమవుతుంది. వెనుకబడిన బీహార్ లో ఇంకా వెనుకబడిన దళిత, గిరిజనుల కోసం పనిచేసే సోషల్ వెల్ఫేర్ శాఖకు మంత్రి అనూహ్య కారణాలతో రాజీనామా చేశారు..

రేవంత్ రెడ్డి వెనుక చంద్రబాబు -కేసీఆర్ డీఎన్ఏ టీడీపీ, సీబీఐ ఉచ్చు: మల్లు ఫైర్ -నాగమన్న ఆశీస్సులు చాలు

బీహార్ మంత్రి మదన్ సాహ్ని గురువారం తన పదవికి రాజీనామా ప్రకటించారు. జేడీయూలో సీనియర్ నేత అయిన సాహ్నికి సామాజిక సేవకుడిగానూ పేరుంది. పంచాయితీ వార్డు మెంబర్ నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ కేబినెట్ మంత్రి స్థాయికి ఎదిగిన ఆయనకు వివాదరహితుడనే ఇమేజ్ కూడా ఉంది. దర్భాంగ జిల్లా బహదూర్ పూర్ స్థానం నుంచి ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అయితే..

బీహార్ లో కరడుగట్టిన బ్యూరోక్రసీ రక్కసి కారణంగానే తాను మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు మదన్ సాహ్ని తెలిపారు. ఆయన ఎస్సీ కానప్పటికీ, సామాజిక సేవలో అనుభవం దృష్ట్యా సోషల్ వెల్ఫేర్ మంత్రిగా అవకాశం దక్కింది. అయితే, పదవి చేపట్టిన నాటి నుంచే ప్రభుత్వాధికారులతో ఆయన వైరం మొదలైంది. తనకు కేటాయించిన కారు, బంగళా సరిగా లేవంటూ సాహ్ని మంత్రి పదవిని వదులుకున్నారు.

జగన్ పార్టీ మాజీ చీఫ్ బీజేపీలో చేరిక -షర్మిలకు షాకిచ్చిన గట్టు శ్రీకాంత్ రెడ్డి-కేసీఆర్ శీర్షాసనమంటూ బండి ఫైర్

ప్రభుత్వాధికారులు తనకు మంచి కారు, బంగళా కేటాయించకపోవడం వల్లే సరిగా పనిచేయలేకపోతున్నానన్న మదన్ సాహ్ని.. ఈ ఏడాది ప్రారంభం లోనే ఈ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కానీ అటు నుంచి ఎలాంటి రెస్సాన్స్ రాలేదు. దీంతో భంగపడ్డ మదన్ ఇప్పుడేకంగా మంత్రి పదవినే వదులుకున్నారు. బ్యూరోక్రాట్ల తీరు నచ్చక పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నానన్న మదన్ సాహ్ని రాజీనామా లేఖను ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ ఇంకా ఆమోదించలేదు. కాగా,

జేడీయూ మంత్రి మదన్ సాహ్ని రాజీనామా వెనుక బీజేపీ నేతల ప్రమేయం లేకపోలేదనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది. గతేడాది నవంబర్ లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ కూటమి విజయం అంచులదాకా చేరగా, పది సీట్ల తేడాతో ఎన్డీఏ కూటమి గెలుపొందడం, 74 సీట్లు సాధించిన బీజేపీ.. కేవలం 43 సీట్లున్న జేడీయూకు సీఎం పదవి ఇచ్చేయడంతో నితీశ్ కుమార్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కావడం తెలిసిందే. అయితే, బీహార్ సీఎం పదవిపై కన్నేసిన బీజేపీ.. నితీశ్ ను క్రమంగా బలహీనపర్చే ఎత్తుగడలను అనుసరిస్తున్నట్లు వినికిడి. మంత్రి మదన్ సాహ్ని రాజీనామా కూడా అందులో భాగమే కావొచ్చనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. మంత్రి రాజీనామాపై ఇటు జేడీయూ, అటు బీజేపీ స్పందించాల్సిఉంది.

English summary

Janta Dal leader and minister Madan Sahni on Thursday resigned after he expressed displeasure over the car and residence he received. He said, "I'm resigning in objection against bureaucracy. I'm not satisfied with the residence or vehicle I received because if I can't serve people, if officers don't listen to me then work of people won't get done. If their work isn't getting done, I don't need this". Madan Sahni added that he will remain in the party and will follow the path shown by the Chief Minister Nitish Kumar.