Singer: సింగర్ సీక్రేట్ వీడియోలు, లక్షలు డీల్, కిలాడీ దెబ్బకు సోల్లు కారిపోయి ? బెడ్ రూమ్ సీన్లు !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/చెన్నై/హైదరాబాద్: ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఫేమస్ సింగర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న యువకుడికి సోషల్ మీడియాలో ఓ కిలాడి పరిచయం అయ్యింది. ఇద్దరూ సోషల్ మీడియాలో పిచ్చపాటిగా చాటింగ్ చేసుకున్నారు. ఇద్దరూ చనువుగా మాట్లాడుకుని ట్రైలర్ లో వ్యక్తిగత సమాచారం షేర్ చేసుకున్నారు. అంతే అవతలి నుంచి కిలాడీ లేడి ఆమె బెడ్ రూమ్, బాత్ రూమ్ లో నగ్నంగా ఉన్న సమయంలో, ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో తీసిన వీడియోలు సింగర్ కు పంపించింది. లేడీ చూపించిన అందచందాలు చూసి తట్టుకోలేక ఫుల్ టెమ్ట్మ్ అయిపోయిన సింగర్ అతని వ్యక్తిగత వీడియోలు ఆమెకు పంపించడం అసలు సినిమా మొదలైయ్యింది. మరోసారి ఆమె నుంచి కొన్ని అసభ్యమైన వీడియోలు రావడంతో సింగర్ పండగ చేసుకున్నాడు. తరువాత కిలాడీ లేడీ నుంచి బ్లాక్ మెయిల్ మెసేజ్ లు వచ్చాయి. అడిగినంత డబ్బులు ఇస్తావా, లేదా నీ నగ్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యమంటావా ? అంటూ బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఇప్పటికే అనేక అకౌంట్లకు లక్ష రూపాయలకు పైగా నగదు బదిలీ చేసిన సింగర్ ఆమె టార్చర్ ఎక్కువ కావడంతో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

English summary

Singer: The city police have filed a case against an unidentified person for allegedly blackmailing and extorting money from a 21-year-old singer. The singer had filed the complaint in this regard this week in Mumbai. The complainant had also paid Rs 1.15 lakh to the blackmailer whom he befriended online around a month back.