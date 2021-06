Bride: మాజీ ప్రియుడు బ్లాక్ మెయిల్, ఎంజాయ్ చేసి స్పాట్ లో చంపేసిన కొత్త పెళ్లి కూతురు, వీడియో !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/హైదరాబాద్/చెన్నై: ప్రియుడితో కలిసి చాలాకాలం ఎంజాయ్ చేసిన అమ్మాయి తరువాత తల్లిదండ్రులు చూపించిన అబ్బాయితో వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి జరిగిన రెండురోజులకే కొత్త పెళ్లి కూతురు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లింది. ప్రియుడితో కలిసి ఎంజాయ్ చేసిన కొత్త పెళ్లి కూతురు ఆ సమయంలో రెచ్చిపోయింది. పెద్ద బండరాయి తీసుకుని ప్రియుడి తల మీద వేసి అతని ముఖం నుజ్జునుజ్జు చేసి దారుణంగా చంపేసింది. స్నేహితుడి సహాయంతో ప్రియుడి శవాన్ని తీసుకెళ్లి అటవీ ప్రాంతంలో విసిరేసింది. గతంలో తనతో ఏకాంతంగా బెడ్ రూమ్ లో తీసిన వీడియోలను తన భర్తకు పంపిస్తానని తన మాజీ ప్రియుడు బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడని, అందుకే అతని తల నుజ్జునుజ్జు చేసి చంపేశానని కొత్త పెళ్లి కూతురు నేరం అంగీకరించడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు. ప్రియుడి హత్యకు ప్రియురాలు సెల్ ఫోన్ స్కెచ్ వేసిందని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భర్త జైల్లో, భార్య, ప్రియుడు 24 x7, ఫోన్లో మ్యాటర్ లీక్ చేసిన కూతుర్లు !

English summary

Bride: Just two days after getting married, a 26-year-old man was allegedly killed by his former girlfriend in Jabalpur district of Madhya Pradesh. As per reports, Sonu Patel, a resident of Gurji village within Sihora police station limits, had got married on May 14. Two days later (May 16), he left his house to get his cellphone repaired but didn’t return, following which his family filed a missing complaint with the local police.