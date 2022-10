CCTV: కారు పేలుడు కేసులో ట్విస్ట్, ముబిన్ ఫ్రెండ్స్ అందర్, అర్దరాత్రి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు, భార్యకు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ కోయంబత్తూరు: కోయంబత్తూరులో శివుడి దేవాలయం ముందు కారు పేలుడు జరిగిన కేసులో పోలీసులు సీసీటీవీ పుటేజీలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కారు పేలుడులో సజీవదహనం అయిన జమేజా ముబిన్ అలియాస్ ముబిన్ గురించి పోలీసు అధికారులు పూర్తి సమాచారం బయటకు లాగుతున్నారు. ఇప్పటికే ఎన్ఐఏ నుంచి తప్పించుకుని కారు పేలుడులో సజీవదహనం అయిన ముబిన్ ఇంటిలో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పేలుడు జరిగిన రోజు రాత్రి ముబిన్ ఇంటి నుంచి ఐదు మంది రహస్యంగా గుర్తు తెలియని పదార్థాలు కారులో లోడ్ చేస్తున్న సీసీటీవీ పుటేజీలు పోలీసులకు చిక్కాయి. ముబిన్ చనిపోవడంతో మిగిలిన నలుగురి కోసం గాలించిన పోలీసులు అందరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీపావళి బోనస్ గా పోలీసులకు మరో వ్యక్తి చిక్కిపోయాడు. సీసీటీవీ పుటేజీల దెబ్బతో మొత్తం మ్యాటర్ బయటకు వస్తుందని తెలిసింది. స్వయంగా డీజీపీ రంగంలోకి దిగి కేసు విచారణలో చేస్తుండటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఇప్పటికే అదనపు పోలీసు బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి.

Girlfriend: వన్ సైడ్ లవ్, యువతి గొంతు చీల్చి, తలను సుత్తితో?, కత్తితో18 చోట్ల కోసిన శాడిస్టు !

English summary

Coimbatore: On the first day before the car cylinder exploded, it was recorded in the CCTV footage that 5 people were lifting a heavy object at midnight.