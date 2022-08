బీజేపీలో చేరండి.. సీబీఐ-ఈడీ దాడుల నుంచి తప్పించుకోండి..!!

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వానికి కేంద్రీయ దర్యాప్తు సంస్థ.. సీబీఐ వరుస షాక్‌లను ఇస్తోంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియాకు లుక్ అవుట్ సర్కులర్‌‌ను ఇదివరకే జారీ చేసింది. ఆయన నివాసంలో సోదాలను నిర్వహించిన రెండో రోజే సీబీఐ అధికారులు ఈ సర్కులర్‌ను జారీ చేశారు. ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీతో ప్రమేయం ఉన్న వారందరికీ నోటీసులు అందాయి. ఈ కేసు విషయంలో ఎక్సైజ్ కమిషనర్ అరవ గోపీకృష్ణ సహా పలువురు అధికారులపై కేసులు నమోదయ్యాయి.

English summary

Delhi Deputy CM Manish Sisodia said he received a message from the BJP which said the CBI and ED cases against him will be closed if he joins the BJP.