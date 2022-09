లిక్కర్ స్కాంలో దొరకలేదు కదా అని.. మరో రూటులో నరుక్కొస్తోన్న మోదీ-సీబీఐ

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ జనత పార్టీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వం.. తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేసినట్టే కనిపిస్తోంది. మొన్నటికి మొన్న ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేసింది కేంద్రం. లిక్కర్ కుంభకోణం ఆరోపణల నేపథ్యంలో కేంద్రీయ దర్యాప్తు సంస్థ.. సీబీఐ, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్లను ప్రయోగించింది. ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియాను సైతం విచారించింది.

Delhi LG V K Saxena has approved a proposal to forward a complaint to the CBI to probe the alleged corruption in the procurement of 1,000 low-floor buses by the DTC, official sources have said.