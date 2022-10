CCTV: ఎస్ఐ నైట్ డ్యూటీ, రోడ్డు పక్కన ఏం చేశాడంటే ?, చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు, సీసీటీవీల్లో, దేవుడా !

India

oi-Mallikarjuna

తిరువనంతపురం/కేరళ: చోరీలు జరిగితే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తారు. చోరీలు చేసిన దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించడం సర్వసాదారణంగా జరుగుతుంది. వీధి వ్యాపారాలు చేసుకునేవాళ్లు పోలీసులు వెళితే తక్కువ ధరకు వాళ్లు అమ్మే వస్తులు ఇవ్వడం, రోజువారి మామూళ్లు ఇవ్వడం మనం చూస్తూనే ఉంటాము. అర్దరాత్రి ఫుట్ పాత్ మీద ఉన్న మామిడి పండ్లు చోరీ అయ్యాయని గుర్తించిన వ్యాపారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సీసీటీవీ కెమెరాలు పరిశీలించారు. సీసీటీవీ పుటేజ్ లు పరిశీలించిన పోలీసులు బిత్తరపోయారు. మామిడి పండ్లు చోరీ చేసి దర్జాగా వెళ్లిపోయింది ఎస్ఐ అని తెలుసుకున్న జిల్లా ఎస్పీతో సహ సాటి పోలీసు అధికారులు షాక్ అయ్యారు. ఎస్ఐ చెయ్యరాని పని చేసి పోలీసుల చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు.

English summary

CCTV: Police sub inspector in Kerala was suspended after he was found stealing 10 kg mangoes. He was also booked for this incident.