మూడేళ్ళలో మురుగుకాలువలు, సెప్టిక్ ట్యాంకుల క్లీనింగ్ సమయంలో ఎంతమంది మరణించారో తెలుసా?

గత మూడు సంవత్సరాలలో ప్రమాదకరంగా ఉన్న మురుగు కాలువలు, సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీనింగ్ సమయంలో జరిగిన ప్రమాదాల కారణంగా 161 మంది మరణించారని కేంద్రం వెల్లడించింది. అయితే మ్యాన్యువల్ పారిశుద్ధ్య పనుల వల్ల మరణాలు సంభవించినట్లు నివేదిక లేదని పేర్కొన్నారు.

English summary

The Center in Parliament said that 161 people have died in manual scavenging in the past three years in accidents while cleaning hazardous sewers and septic tanks.