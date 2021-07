Secret: ఫస్ట్ భార్యతో ఎంజాయ్, రెండో భార్యతో రొమాన్స్, మూడో భార్యతో మస్త్ మజా, ఆంటీతో ? పోటుగాడు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కరూర్: ప్రైవేట్ బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తున్న కేటుగాడు ఇంట్లో చూసిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు. భార్యతో ఎంజాయ్ చేసిన ఓ బిడ్డ పుట్టిన తరువాత భర్త టేస్టు మార్చాలని అనుకున్నాడు. పని చేస్తున్న బ్యాంకులోనే ఉద్యోగం చేస్తున్న మరో యువతితో కొంతకాలం అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న కాలాంతకుడు తరువాత డబ్బు కోసం ఆమెను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. రెండో భార్యతో రొమాన్స్ చేసి ఆమె దగ్గర బంగారు నగలు, నగదు ఇప్పించుకున్నాడు. రెండో భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కిలాడి మరో యువతిని వివాహం చేసుకుని ఆమెతో మస్త్ మజా చేస్తున్నాడు. తన భర్త మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నాడని మొదటి భార్యకు తెలిసిపోయింది. కట్నకానుకలు వస్తాయని కేటుగాడి తల్లిదండ్రులు కూడా అతని పెళ్లిళ్లకు సహకరించారని తెలుసుకున్న మొదటి భార్య అందరి మీద కేసు పెట్టడం కలకలం రేపింది. ప్రైవేట్ బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తున్న నిత్య పెళ్లి కొడుకు రాసలీలలు గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు అతని భరతం పట్టి అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టారు.

English summary

Cheating: karur man who got married twice with the help of parents without the knowledge of his wife in Tamil Nadu.