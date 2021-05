National

oi-Madhu Kota

మధ్యభారతంలోని బస్తర్ అటవీ ప్రాంతంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విలయానికితోడు పోలీసులు-నక్సలైట్ల మధ్య ఆధిపత్యపోరు సామాన్య జనం ప్రాణాలను బలితీసుకుంటున్నది. ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం చోటుచేసుకున్న అనూహ్య ఎన్ కౌంటర్ లో ఆదివాసీ గిరిజనులు బలైపోయారు. గత నెలలో మావోయిస్టులు భీకర దాడికి పాల్పడిన ప్రదేశానికి కొద్ది దూరంలోనే తాజా సంఘటన జరిగింది. ఎన్‌కౌంటర్ వార్తలను బస్తర్ ఐజీ సౌందరరాజన్ సైతం నిర్ధారించారు. వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

In Chhattisgarh, Naxalites attacked the security force's joint camp at on Monday. incident happened at Bijapur and Sukma border. when maoists opened fire on the camp, soldiers have also retaliate. Three villages were killed in the grip of this firing. These villagers were protesting against the camp for the last three days. The encounter has been confirmed by Bastar IG Sundarraj P. He said that some Naxalites have also been killed in the firing. Meanwhile, some jawans are also expected to be injured.