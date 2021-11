తూర్పు లడఖ్ సమీపంలో కొత్త రహదారులను నిర్మిస్తున్న చైనా; క్షిపణి రెజిమెంట్ల మోహరింపు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా మళ్లీ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలను రెచ్చగొట్టే లా వ్యవహరిస్తోంది. దాదాపు సంవత్సర కాలంగా సరిహద్దుల్లో ఘర్షణలకు కారణమైన చైనా సైన్యం తూర్పు లడక్ సమీపంలో తన కార్యకలాపాలను చేపడుతున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం భారత్ కు ఆందోళన కలిగిస్తుంది.సరిహద్దు వెంబడి భారతదేశం మరియు చైనా మధ్య కొనసాగుతున్న సైనిక ప్రతిష్టంభన మధ్య, చైనా కొత్త రహదారులను నిర్మించడం ప్రారంభించింది. తూర్పు లడఖ్ సమీపంలో చైనా క్షిపణి మరియు రాకెట్ రెజిమెంట్లను మోహరించడం ప్రారంభించింది. భారత్ భూభాగంలో చైనా కవ్వింపు చర్యలు, చైనా వేస్తున్న అడుగులు యుద్ధ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆందోళనకు కారణంగా మారాయి.

English summary

China building new roads near eastern Ladakh, and made Deployment of missile regiments. The Chinese Army has started building new highways in the Aksai Chin area opposite the eastern Ladakh sector.