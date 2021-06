మోదీ మెడలు ఇంకా వంచుదాం -ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ -ఇక మారటోరియంపై పోరాడుదాం: 12 మంది సీఎంలకు స్టాలిన్ లేఖలు

India

oi-Madhu Kota

సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు, రాష్ట్రాల వినతులు, ప్రతిపక్షాల విమర్శలు, సామాన్యుల ఛీత్కారాలు.. కారణం ఏదైనప్పటికీ జాతీయ టీకా విధానాన్ని మోదీ సర్కారు మార్చుకోవడం, జూన్ 21 నుంచి దేశంలోని 18 ఏళ్లు పైబడిన అందరికీ కేంద్రమే టీకాలను అందజేస్తుందని, రాష్ట్రాలకు పైసా భారం ఉండబోదని, దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే టీకాల్లో 75శాతం టీకాలను కేంద్రమే సేకరిస్తుందని, మిగతా 25 శాతం డోసుల్ని ప్రైవేటుకు కేటాయిస్తామంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ప్రకటన తమ ఘనతేనంటూ ప్రతిపక్షాలు చెప్పుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో డీఎంకే చీఫ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ మరో అడుగు ముందుకేసి రాష్ట్రాలకు తదుపరి లక్ష్యాన్ని సూచించారు..

English summary

Buoyed by the change in Centre's vaccine policy, Tamil Nadu chief minister MK Stalin has written to his counterparts in 12 states, seeking their support in demanding moratorium on loans by Small and Medium Enterprises. In the letter, he wrote that the Centre has reversed the country's vaccination policy "due to our collective efforts".