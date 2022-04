ఢిల్లీలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో ఆందోళన; భారతదేశంలో తాజా పరిస్థితి ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 1,247 తాజా కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే దాదాపు 43 శాతం కరోనా కేసులలో తగ్గుదల నమోదైంది. దేశం సోమవారం 2,183 కొత్త కరోనావైరస్ ఇన్‌ఫెక్షన్లను నమోదు చేసింది. కొత్త కేసులలో 90 శాతం పెరుగుదల మరియు ఒకే రోజులో పాజిటివిటీ రేటులో 165 శాతం పెరుగుదల నమోదు కావడంతో అందరిలో ఒక్కసారిగా ఆందోళన వ్యక్తమైంది. అయితే మళ్ళీ ఒక్కరోజులోనే కరోనా కేసుల సంఖ్య నిన్నటితో పోలిస్తే 43 శాతం తగ్గింది.

English summary

There have been 1,247 latest Covid-19 cases reported in India in the last 24 hours. There was a decrease of almost 43 percent in corona cases compared to yesterday. For the second day in a row, more than 500 corona cases were reported in Delhi.