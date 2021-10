India

oi-Rajashekhar Garrepally

జైపూర్: చట్టాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులు.. ఆ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనకు దిగారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపితే తప్పేంటి? అంటూ పోలీసులనే ప్రశ్నించారు. అంతేగాక, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో అరెస్టైన తమ బంధువును విడుదల చేయాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే ధర్నాకు దిగారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మీనా కున్వర్ దంపతులు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంది.

ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇటీవల జోధ్‌పూర్ పోలీసులు నిర్వహించిన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మీనా కున్వర్ మేనల్లుడు పట్టుబడ్డాడు. దీంతో పోలీసులు ఎమ్మెల్యే మేనల్లుడిని అరెస్ట్ చేసి కారును సీజ్ చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే మీనా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.

'ఈరోజుల్లో పిల్లలందరూ మద్యం తాగుతున్నారు. అయినా తాగితే తప్పేంటి? అదేమంత పెద్ద విషయం కాదు. నా మేనల్లుడిని తక్షణమే విడుదల చేయండి' అంటూ పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అయితే నిందితుడిని విడిచిపెట్టేందుకు పోలీసులు నిరాకరించారు.

ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మీనా కున్వర్, తన భర్త ఉమైద్ సింగ్‌తో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే దర్నాకు దిగారు. అనంతరం ఉమైద్ సింగ్ కొందరు అధికారులకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. అంతేగాక, నిన్ననే కొందరు పోలీసులు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి సస్పెండ్ అయిన సంగతి మరిచిపోయారా? అంటూ పోలీసులను హెచ్చరించారు.

Congress MLA Meena Kanwar of Shergarh and her husband former MLA Umaid Singh sat on a dharna at Ratanada police station to prevent the challan of the relative- says sabhe bacche peete hai to kya!



THIS IS WHY THE LAW AND ORDER OF RAJASTHAN IS TERRIBLEhttps://t.co/71eQ4acOpv pic.twitter.com/HtMlAp0nmQ