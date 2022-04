భారత్ లో మళ్ళీ పెరుగుతున్న కరోనాకేసులు; తాజాగా 2,380కేసులు, 56మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కొత్త కేసులు అనూహ్యంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. గురువారం ఉదయం 8 గంటలతో ముగిసిన 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 2,380 కోవిడ్-19 కేసులు, 56 మరణాలు నమోదయ్యాయి. దేశంలో యాక్టివ్ కేసులు 13,000 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్టు సమాచారం.

English summary

The rising number of corona cases in India is a matter of concern. There have been 2,380 cases and 56 deaths in the last 24 hours.