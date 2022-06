ఉప్పెనలా కరోనాకేసులు: 12వేలను దాటిన కొత్తకేసులు, 81వేలను దాటిన క్రియాశీల కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 12,249 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్న ఒక్కరోజు దేశంలో 13 మరణాలు సంభవించాయి. అయితే యాక్టివ్ కేసులు 24 గంటల వ్యవధిలో 2,300 కి పైగా పెరిగాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. తాజాగా పెరుగుతున్న కేసులతో భారత దేశంలో కరోనా ఉద్ధృతి కొనసాగుతుందని అర్థమవుతుంది.

English summary

Corona new cases are being registered as a surge. Corona cases are a concern, with more than 12,000 new cases and more than 81,000 active cases.