భారత్లో మళ్ళీ కరోనా కలకలం: ఒమిక్రాన్ కొత్త వేరియంట్ XBB టెన్షన్.. ఎందుకంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మళ్లీ భారతదేశానికి కరోనా మహమ్మారి ఆందోళన పట్టుకుంది. కరోనా మహమ్మారి యొక్క కొత్త ఒమిక్రాన్ సబ్ వేరియంట్ XBB గా పిలవబడే వేరియంట్ వల్ల సింగపూర్లో కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా ఈ వేరియంట్ కు సంబంధించి 10 నుండి 15 శాతం నమూనాలు కనిపించడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

In India, the corona fear has again erupted. Omicron new variant XBB created tension. It is a matter of concern that this variant, which has caused an increase in cases in Singapore, is also appearing in India.