ఇండియాలో కరోనా .. గత 24 గంటల్లో రికవరీలు 37 వేలు, 41 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కొనసాగుతూనే ఉంది. రోజువారి నమోదవుతున్న కేసులు మరణాలలో స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులను నమోదు చేస్తుంది. తాజాగా గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 41,649 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు (కోవిడ్ -19) నమోదయ్యాయి. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య 3,16,13,993 కు చేరుకుంది. గత 24 గంటల్లో 593 మరణాలు నమోదుకాగా మొత్తం మరియు మరణాల సంఖ్య 4,23,810 కి చేరుకుంది.

English summary

India recorded 41,649 new cases of the coronavirus disease (Covid-19) in the last 24 hours, which pushed the nationwide tally to 31,613,993, and its death toll climbed to 4,23,810 with 593 daily fatalities, according to the Union ministry of health and family welfare.