shocking : నీటిలో కరోనా వైరస్ ... సబర్మతి నదితో పాటు మరో రెండు సరస్సులలో కనుగొన్న పరిశోధకులు

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు తగ్గుతున్న సమయంలో ఒక షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నీటిలో కూడా కరోనా వైరస్ జాతులు ఉన్నాయని గాంధీనగర్ ఐఐటి, మరియు జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క స్కూల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ పరిశోధకులు తేల్చారు. నీళ్ళల్లో కరోనా వైరస్ చాలా కాలం జీవించి ఉంటుందని కూడా పరిశోధకులు తేల్చారు. దీంతో ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నదులు, చెరువులు, త్రాగునీరు తదితరాలలో కూడా వైరస్ ఉంటుందా అన్న అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

Traces of coronavirus have been found in water samples taken from the Sabarmati river in Ahmedabad. The virus was found in samples taken from the city's Kankria and Chandola lakes as well. The samples from the Sabarmati river and Chandola and Kankria lakes were collected by researchers of IIT, Gandhinagar and Jawaharlal Nehru University's School of Environment Science.