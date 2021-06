Bengaluru: ఐటీ హబ్ ఎఫెక్ట్, ఆ స్మశానవాటికలు క్లోజ్, శాంతించిన కరోనా, పచ్చిఅపద్దాలు, ప్రతిపక్షాలు !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంలో కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కొంచెం శాంతించినట్లు కనడుతోందని అధికారులు అంటున్నారు. గత రెండు నెలలతో పోల్చుకుంటే బెంగళూరులో కోవిడ్ మృతుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా నమోదు అవుతోంది. ఇటీవల బెంగళూరు నగరంలో విపరీతంగా కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య పెరిగిపోవడంతో బెంగళూరు నగర శివార్లో రెండు చోట్ల తాత్కాలిక స్మశానవాటికలు ఏర్పాటు చేశారు. బెంగళూరులో కోవిడ్ మృతుల సంఖ్య భారీ సంఖ్యలో తగ్గడంతో తాత్కాలిక స్మశానవాటికలు మూసివేస్తున్నామని BBMP కమీనర్ గౌరవ్ గుప్తా అన్నారు. అయితే ప్రభుత్వం దొంగ లెక్కలు చెబతూ వాస్తవాలు దాచిపెడుతోందని, బెంగళూరులో కోవిడ్ వ్యాధితో చాలా మంది చనిపోతున్నా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని మాజీ సీఎం, విధానసౌధలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు సిద్దరామయ్య మండిపడుతున్నారు.

English summary

Bengaluru: BBMP Chief Commissioner Gaurav Gupta said that temporary crematoriums set up during the peak of the second wave in Bengaluru will now be shut. We had set up temporary crematoriums to cater to the situation then, now deaths are in reasonable numbers. So, they are being decommissioned.