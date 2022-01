జనవరి చివరికి ఓమిక్రాన్ సునామీ- రోజుకు 10 లక్షల కేసులు-తాజా అంచనాలు

India

oi-Syed Ahmed

భారత్ లో కోవిడ్ 19 కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతోంది. గత 24 గంట్లలో నమోదైన లక్షకు పైగా కేసులు ఏడు నెలల గరిష్టం కాగా.... ఈ సంఖ్య మరో 20 రోజుల్లోనే రోజుకు పది లక్షలకు చేరబోతోందని తాజా అంచనాలు చెప్తున్నాయి. దీంతో ఈ నెలాఖరు కల్లా కోవిడ్ ధర్డ్ వేవ్ పీక్ కు చేరబోతోందని తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరిలో ఈ సంఖ్య మరింత భారీగా పెరగవచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. దీంతో ఓమిక్రాన్ కేసులతో కూడిన ఈ ధర్డ్ వేవ్ భారత్ లో ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది.

English summary

covid 19 third wave may cause 10 lakh daily cases by the end of this month, as per the latest reports.