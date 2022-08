సిడబ్ల్యుసి కీలక భేటీ - ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఖరారు : ఆజాద్ ఎఫెక్ట్..!!

India

oi-Sai Chaitanya

కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యున్నత మండలి వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం అవుతోంది. పార్టీలో వరుసగా చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ భేటీ కీలకంగా మారుతోంది. విదేశాల్లో చికిత్స కోసం వెళ్లిన సోనియా గాంధీ వీడియో కాన్ఫిరెన్స్ ద్వారా ఈ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ పైన నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. సమావేశం ముగిసిన వెంటనే పార్టీ నేతలు అధికారికంగా ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించనున్నారు.

English summary

The Congress Working Committee will meet virtually on Sunday to approve the schedule for the election of the next party chief.