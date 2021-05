National

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కమ్మేసింది. వైద్య రంగాన్ని పెను సంక్షోభంలోకి నెట్టేసింది. ఏ రాఫ్ట్రం కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. పలు రాష్ట్రాల్లో కరోనా సృష్టించిన విధ్వంసకర పరిస్థితులు కనిపిస్తోన్నాయి. కరోనా ధాటికి లక్షలాది మంది అనారోగ్యం పాలయ్యారు. మూడు లక్షల మందికి పైగా మృత్యువాత పడ్డారు. పేషెంట్లకు చికిత్సను అందించడానికి ఆసుపత్రులు చాలట్లేదు. పడకలు సరిపోవట్లేదు. ఆక్సిజన్ కొరత వెంటాడుతోంది. ఈ పరిణామాల మధ్య ఈ నెల 26వ తేదీన చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ ఏడాది తొలి చంద్రగ్రహణం అది.

Deep Depression over East central Bay of Bengal intensified into Cyclone Yaas and intensify further into a Very Severe Cyclone Storm in 48 hours. Its Very likely to cross north Odisha and West Bengal coasts between Paradip and Sagar islands on 26th May, the day of Lunar eclipse (Chandra Grahan).