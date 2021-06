భారత్ లో బాగా తగ్గిన మరణాలు .. తాజాగా 817 మరణాలు, 45,951 కొత్త కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. నిన్నటి కంటే ఈ రోజు కరోనా కేసులు 22 శాతం పెరిగాయి. తాజాగా గత 24 గంటల్లో భారత్ 45,951 కరోనా కేసులను నమోదు చేసింది. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా దేశంలో 817 మంది మరణించినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం ఉదయం విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం తెలుస్తుంది.

English summary

India registered 45,951 news Covid-19 cases in the last 24 hours. The country also reported 817 deaths due to the infection, according to the data released by the Union Ministry of Health and Family Welfare .