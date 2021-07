టీకా తీసుకున్న వారికి 80% మందికి సోకిన కరోనా డెల్టా వేరియంట్ .. కానీ రిస్క్ తప్పిందన్న ఐసీఎంఆర్ స్టడీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా టీకాలు గణనీయమైన పనితీరును చూపాయని ఐసిఎంఆర్ అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన పరిస్థితిని తగ్గించడంలో, మరణాలను తగ్గించడంలో కరోనా టీకాలు కీలకంగా పని చేశాయని పేర్కొంది. కరోనా వ్యాక్సిన్ డోసులు తీసుకున్న తర్వాత కరోనా వచ్చిన వారిలో ఈ అధ్యయనం చేసిన ఐసీఎంఆర్ కరోనా రెండో దశ ఉద్ధృతి సమయంలో నిర్వహించిన అధ్యయనం దేశంలోనే మొదటి అధ్యయనం మాత్రమే కాదు, అతిపెద్ద అధ్యయనం కూడా అని ఐసీఎంఆర్ వెల్లడించింది.

దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 677 కోవిడ్ పాజిటివ్ వ్యక్తులపై అధ్యయనాన్ని నిర్వహించిన ఐసిఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ మొదటి డోస్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా 80 శాతం మందికి డెల్టా వేరియంట్ సోకినట్లుగా నిర్ధారించింది.

అయినప్పటికీ, టీకాలు వేసిన వ్యక్తులలో మరణాల రేటు చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు కనుగొంది. సుమారు 677 మంది పాల్గొనే వారిపై క్లినికల్ క్యారెక్టరైజేషన్ జరిగింది. ఈ 677 కోవిడ్ పాజిటివ్ బాధితులలో, 71 మంది కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు, మిగిలిన 604 మందికి కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు. పాల్గొన్న వారిలో ఇద్దరు చైనీస్ సినోఫార్మ్ వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకున్నారు.

ఐసిఎంఆర్ అధ్యయనం యొక్క ఫలితాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఐసిఎంఆర్ అధ్యయనం అనేది కోవిడ్ -19 పాజిటివ్ కేసుల యొక్క క్లినికల్ క్యారెక్టరైజేషన్ మరియు జన్యు విశ్లేషణ, వారు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ముందు ఒకటి లేదా రెండు మోతాదుల వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. ఇక వీరిలో మెజారిటీ (86.09%) డెల్టా వేరియంట్ (B.1.617.2) బారిన పడ్డట్టుగా పేర్కొంది. కరోనా పాజిటివ్ కేసులలో 9.8% మందికి ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన అవసరం వచ్చిందని అయితే 0.4% కేసులలో మాత్రమే మరణాలు సంభవించాయని అధ్యయనం వెల్లడించింది. టీకాలు వేయడం వల్ల ఆసుపత్రిలో చేరే పరిస్థితులు మరియు మరణాలు తగ్గుతాయని అధ్యయనం సూచించింది. టీకా అనంతర కరోనా వ్యాప్తి చెందిన వైరస్ రకాలు ప్రధానంగా డెల్టా మరియు కప్పా రకాలని ఐసీఎంఆర్ అధ్యయనం వెల్లడించింది.

English summary

A new ICMR study has found that most Covid positive patients, who had received at least one vaccine dose before catching the infection, were infected by the Delta variant.The ICMR study is the first such analysis on breakthrough infections post-vaccination. The ICMR study revealed that corona vaccines showed significant performance. Corona vaccines have been shown to play a key role in reducing hospital admissions and mortality.