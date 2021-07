డాక్టర్స్ డే : ప్రాణాలకు తెగించి కరోనా మహమ్మారిపై అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతున్న డాక్టర్లకు సెల్యూట్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ధన్వంతరి వారసులు, ధరణి లోన దేవుళ్ళు... వ్యాధులతో బాధపడే రోగుల బాధలు తీర్చడానికి కృషి చేసే కర్మ వీరులు డాక్టర్లు. అలాంటి డాక్టర్లందరికీ జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, కరోనా మహమ్మారిపై దేశం సాగించిన పోరాటంలో ముందు వరుసలో నిలబడి పోరాడిన వైద్యులందరికీ సెల్యూట్ చేస్తూ వన్ ఇండియా అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం.

English summary

Today is July 1, the day to celebrate National Doctor's Day. The efforts made by the doctors to save the lives of the people and save the country from the clutches of the pandemic at a time when the corona epidemic is throwing its paw on India more than ever. Many doctors have risked their lives to continue the medical service tirelessly since last year, giving the correct definition of the term Vaidyo Narayano Hari.