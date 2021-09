బాలిక కడుపులో రెండు కిలోల వెంట్రుకల బంతి ; తొలగించిన వైద్యులు ఏం చెప్పారంటే

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఓ బాలిక కడుపు నుండి దాదాపు రెండు కిలోల వెంట్రుకలను తొలగించిన అరుదైన ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నో నగరంలో చోటుచేసుకుంది. లక్నోలోని బలరాంపూర్ హాస్పిటల్‌లో 17 ఏళ్ల బాలిక కడుపు నుండి దాదాపు 2 కిలోల బరువున్న పెద్ద వెంట్రుకల బంతిని వైద్యులు తొలగించారు. ఇక ఈ ఆపరేషన్ పై గ్యాస్ట్రో-సర్జన్ డాక్టర్ ఎస్ ఆర్ సమద్దర్ మాట్లాడుతూ, ట్రైకోబెజోవర్ అనే అరుదైన వ్యాధితో 17 సంవత్సరాల బాలిక బాధపడుతుందని, దీనిలో రోగులు తమ వెంట్రుకలను వాళ్లే పీక్కుని తినేస్తారని చెప్పారు.

English summary

A shocking incident took place in the state of Uttar pradesh . A 17-year-old girl suffering from abdominal pain was rushed to a hospital where doctors said she had hair in her abdomen. doctors removed 2 kgs of clump of hair in a surgery on a 17-year-old girl in lucknow in UP .