Doubt: భార్య మీద అనుమానం, మొబైల్ ఫోన్ లో ?, ఆంటీని అంకుల్ ఏంచేశాడంటే, సాక్షం !

ముంబాయి: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు 19 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న కూతురు ఉంది. భర్త వ్యాపారం చేస్తున్నాడు .ఇంట్లో ఉంటున్న భార్య టీవీ సీరియల్స్ చూడటం, మొబైల్ ఫోన్ లో కాలం గడపడం చేస్తోంది. కొంతకాలంగా మొబైల్ ఫోన్ లో భార్య ఎక్కువగా గడుపుతోందని గమనించిన భర్త ఆమెతో గొడవపడ్డాడు. తన భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుందని, అందుకే ఎప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ లో కాలం గడుపుతూ ప్రియుడితో చాటింగ్ చేస్తోందని భర్తకు అనుమాం పెరిగిపోయింది. భర్త ఇంటిి వెళ్లిన తరువాత అతనికి ఏం కావాలో చూడకుండా భార్య మొబైల్ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుని కుర్చీలో కుర్చుని మొబైల్ లో మెసేజ్ లు చూసుకుంటూ, మరో పక్క టీవీ సీరియల్స్ చూస్తూ కాలం గడిపింది. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన భర్త కట్టర్ తీసుకుని అతని భార్యను 10 సార్లకు పైగా పొడవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Doute: A 45-year-old man was apprehended on Friday for allegedly repeatedly slicing his wife with a paper cutter on night while she was watching television serials and there was a delay in bringing him food.