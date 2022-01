హృదయాలను గెలిచిన సన్నివేశం: దేశ విభజన తర్వాత 74 ఏళ్లకు కలిసిన సోదరులు (వీడియో)

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: దేశ విభజన సమయంలో విడిపోయిన ఇద్దరు సోదరులు 74 ఏళ్ల తర్వాత కలుసుకుని భావోద్వేగానికి గురైన ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 1947లో భారతదేశం విభజన జరిగినప్పుడు మహమ్మద్ సిక్కిక్ పసివాడు. దేశంతోపాటు అతని కుటుంబం విడిపోయింది.

అతని అన్న హబీబ్ అలియాస్ షేలా విభజన రేఖకు భారతదేశం వైపు పెరిగాడు. ఇప్పుడు అంటే 74 సంవత్సరాల తర్వాత, పాకిస్థాన్‌లోని గురుద్వారా దర్బార్ సాహిబ్‌ను భారత్‌తో కలిపే కర్తార్‌పూర్ కారిడార్ సోదరులను తిరిగి కలిపేసింది.

భావోద్వేగాలతో కూడిన తోబుట్టువుల కలయిక వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. పాకిస్థాన్‌లోని ఫైస్లాబాద్‌లో సిద్ధిక్ నివసిస్తున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. షేలా అతని అన్నయ్య భారతదేశంలోని పంజాబ్‌‌లో నివసిస్తున్నాడు.

సరిహద్దు నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కర్తాపూర్ వరకు భారతదేశం నుంచి పాకిస్తాన్‌కు వీసా రహిత ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి కర్తార్‌పూర్ కారిడార్‌ను ప్రారంభించినందుకు రెండు దేశాల ప్రభుత్వాలకు ఈ సోదరులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ వీసా లేని విధానం నవంబర్ 2019లో అమలులోకి వచ్చింది.

After a long time, I watched something that really made me a little emotional. Two brothers, one from India's Punjab and the other from Pakistan's Punjab, met in Kartarpur 74 years after they were separated. pic.twitter.com/AIlfPpDEPy