National

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా సెకండ్ వేవ్‌తో అల్లాడుతున్న భారత్‌కు యూరోపియన్ యూనియన్ అండగా నిలిచింది. కష్ట కాలంలో భారత్‌కు చేయూతను అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఈ మేరకు యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని 27 సభ్య దేశాలు శనివారం(మే 8) వర్చువల్ పద్దతిలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమానికి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు.

సమావేశంలో యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షుడు ఉర్సులా వొన్ దెర్ లీయెన్ మాట్లాడుతూ... 'ఈరోజు నరేంద్ర మోదీతో నిర్వహిస్తున్న ఈ సమావేశం సరైన సమయంలో జరుగుతున్నది కాకపోవచ్చు. అయితే ఈ కష్ట కాలంలో యూరోపియన్ యూనియన్ భారత్‌కు అండగా నిలుస్తుంది. భారత్‌తో యూరోపియన్ యూనియన్ మైత్రిని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు,వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మరిన్ని చర్చలు జరుపుతాం. భారత్-ఈయూ రెండూ కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ఎంతో సాధించవచ్చు.' అని పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కారణంగా మృతి చెందినవారి కుటుంబాలకు తాము ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటిస్తున్నామని సమావేశం అనంతరం భారత్-ఈయూ ఒక సంయుక్త ప్రకటనలో వెల్లడించాయి.

భారత్-ఈయూ మధ్య తాజా సమావేశం చారిత్రాత్మకమైనదిగా భారత విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. భారత్‌కు అండగా నిలవాలన్న యూరోపియన్ యూనియన్ సభ్య దేశాల నిర్ణయాన్ని ప్రధాని మోదీ అభినందించారు. కరోనా మహమ్మారిపై పోరుతో పాటు భారత్-ఈయూ మధ్య వాణిజ్యం,పెట్టుబడులు,కనెక్టివిటీ తదితర అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు.

Today’s meeting with @narendramodi could not be more timely.



The EU stands at India’s side in this most challenging time.

We will also discuss how to further strengthen our strategic partnership.



The 🇪🇺 and 🇮🇳 can achieve a lot more by working “Ek Saath” – together. pic.twitter.com/HsZmDtEsLD