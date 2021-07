Ex lover: పెళ్లి కూతురి గ్యాంగ్ రేప్ వీడియో ఆన్ లైన్ లో పోస్టు, విదేశాల్లో ఇద్దరు, వైరల్ !

India

చెన్నై/ పాట్నా: ప్రియుడు, ప్రియురాలు వాళ్లకు టైమ్ చిక్కినప్పుడు బయటకు వెళ్లి ఏకాంతంగా గడుపుతున్నారు. ఓ సందర్బంలో ప్రేమికులు మంచి మూడ్ లో ఉన్న సమయంలో ప్రియుడి స్నేహితులు నలుగురు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ప్రియుడిని పక్కకులాగేసి ప్రియురాలి మీద గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. తరువాత కొన్ని కారణాల వలన అమ్మాయి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు అమ్మాయి పెళ్లి వేరే యువకుడితో ఫిక్స్ అయ్యింది. తనను మోసం చేసి ప్రియురాలు వేరే యువతిని వివాహం చేసుకుంటున్నదని ప్రియుడు రగిలిపోయాడు. అమ్మాయి పెళ్లి నిలిపివేయాలని, ఆమె జీవితం నాశనం చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో రెండు సంవత్సరాల క్రితం గ్యాంగ్ రేప్ చేసే సమయంలో తీసిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది. గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన నిందితుల్లో ఇద్దరు ఇప్పుడు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.

English summary

Ex lover: In a shameful incident, the video clip purportedly showing a girl being gang-raped in Bihar’s Gopalganj district two years ago has been uploaded on the Internet by one of the five accused.