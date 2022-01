EX Wife: విడాకులు ఇచ్చిన భార్య మీద నిఘా, గొంతు చీల్చేసి, బండరాయితో ఛట్నీ, డౌట్ తో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ మైసూరు: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు చక్కగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుమార్తెలు పుట్టిన తరువాత దంపతుల మద్య తేడాలు వచ్చాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా దంపతుల మద్య రాజీ కుదరలేదు. రానురాను దంపతుల మద్య విభేదాలు ముదరిపోయాయి. ఇప్పటికే భార్య ఆమె భర్త మీద మూడుసార్లు కేసు పెట్టింది. చాలాకాలం పంచాయితీలు చేసిన పెద్దలు విసిగిపోయారు. దంపతులు ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకుని ఎవరి బతుకు వాళ్లు బతుకుతున్నారు. పుట్టింటిలో ఉంటున్న భార్య ఉద్యోగం చేస్తోంది. విడాకులు తీసుకున్న భార్య మీద భర్త నిఘా వేశాడు. మాజీ భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చిందని, బయట నా పరువు తీస్తోందని భర్త రగిలిపోయాడు. అంతే ఇక లాభం లేదని డిసైడ్ అయిన భర్త అతని మాజీ భార్య గొంతును కత్తితో చీల్చేసి ఆమె తల మీద బండరాళ్లు వేసి దారుణంగా హత్య చేశాడు. మాజీ భార్యను హత్య చేసిన భర్త ఏమీ తెలీనట్లు అతనిపాటికి అతను హ్యాపీగా తిరుగుతూ కేసు పక్కనోడి మీద వెయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు.

English summary

EX Wife: A 42-year-old man, who had divorced his wife four years ago, has allegedly murdered the woman by slitting her throat with a knife and has also bludgeoned her with a stone.