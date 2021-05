EX wife: భార్యను పీల్చిపిప్పి చేసిన ప్రియుడు, రసగుల్లా తినిపించిన భర్త, స్వీట్ మసాజ్, రూ. 10 లక్షలు !

National

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/చెన్నై/ హైదరాబాద్: భార్యను వదిలేసిన భర్త వేరుగా నివాసం ఉంటూ జోరుగా వ్యాపారం చేశాడు. కరోనా వైరస్, లాక్ డౌన్ దెబ్బతో ధరిద్రం భరతనాట్యం చెయ్యడంతో భర్తకు దూలతీరిపోయింది. వ్యాపారం లో నష్టం రావడంతో భర్త కుయ్యోమొర్రో అంటూ విలవిలలాడిపోయాడు. మసాజ్ సెంటర్, బ్యూటీపార్లర్ నిర్వహిస్తున్న భార్యకు ఓ రంకు మొగుడు ఉన్నాడని భర్తకు ముందే తెలుసు. తాను మళ్లీ వ్యాపారంలో పుంజుకోవాలంటే రసగుల్లా లాంటి భార్య ప్రియుడిని టార్గెట్ చెయ్యాలని భర్త స్కెచ్ వేశాడు. కిలాడీ భార్య ప్రియుడికి ఫోన్ చేసిన జగత్ కిలాడీ నీ అక్రమ సంబంధం విషయం మాకు తెలిసిపోయింది. కేసు కోర్టు వరకు వెళ్లకూడదంటే రూ. 10 లక్షలు ఇవ్వాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. భార్య ప్రియుడు ఆమె భర్తకు రూ. 5 లక్షలు ఇచ్చి కేసు మూసేయాలని కాళ్లు పట్టుకున్నాడు. మొదట భార్య ప్రియుడికి ఆమె భర్త రసగుల్లా తినిపించాడు. అయితే జగత్ కిలాడీ భర్త వేసిన స్కెచ్ లో తేడా రావడంతో కథ మొత్తం అడ్డం తిరిగింది.

Super wife: రూట్ మార్చిన రెండో మొగుడు, టేస్ట్ బాగుంటుందని, భార్యనే బాడుగకు ఇవ్వాలని !

English summary

Husband Sketch: A Bhiwandi resident, Tushar Shilwant, has been held for blackmailing and extorting from his beautician wife’s friend by posing as a police officer. Shilwant and his wife are estranged and he had been facing losses in his business amid the lockdown. After getting arrested, he admitted to having taken advantage of the duo’s friendship for money.