Wife: భర్ద వద్దని పోలీసులకు చెప్పి కజిన్ తో వెళ్లిపోయిన భార్య, ఉరి వేసుకున్న భర్త, భార్య, కజిన్ ఎస్కేప్ !

India

oi-Mallikarjuna

లూధియానా/ పంజాబ్: కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో సంతోషంగానే కాపురం చేసింది. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తరువాత భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. పదేపదే పుట్టింటికి వెళ్లి వస్తున్న భార్యను ఆమె భర్త మందలించాడు. నేను ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్లి వస్తాను, అడగడానికి నువ్వు ఎవరు ? అంటూ భార్య ఎదురుతిరగడం మొదలుపెట్టింది. దంపతుల మద్య పంచాయితీలు చేసిన పెద్దలు చివరికి వారిని వదిలేశారు. పిల్లలను భర్త ఇంట్లో వదిలేసిన భార్య కొన్ని నెలల క్రితం బయటకు వెళ్లిపోయింది. మళ్లీ భర్త ఇంటికి వెళ్లి అతని గొడవ పెట్టుంది. భర్త మీద వేధింపుల కేసు పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు లాగింది. పోలీసులు పంచాయితీలు చేస్తుంటే నాకు నా మొగుడు అక్కరలేదు అంటూ ఆమె కజిన్ బ్రదర్ తో వెళ్లిపోయింది. ఇంటికి వెళ్లిన భర్త ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. భార్య, ఆమె కజిన్ మీద కేసు నమోదు కావడంతో ఇద్దరూ ఇప్పుడు మాయం అయ్యారు.

English summary

Wife: A woman and her two relatives have been booked for abetment to suicide after her 35-year-old husband ended his life at their house in Atal Nagar, Tibba near Ludhiana.