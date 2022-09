India

oi-Garikapati Rajesh

పాపులర్‌ ఫ్రంట్ ఆఫ్‌ ఇండియా (పీఎఫ్‌ఐ) నేతల ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) దేశవ్యాప్తంగా సోదాలు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం అనేక సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భారతీయ జనతాపార్టీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ అగ్ర నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులకు పీఎఫ్‌ఐ కుట్రలు పన్నుతున్నట్లు తేలింది. ఈ నేతల కదలికలపై దసరా నవరాత్రుల వేళల్లో ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టాలని పీఎఫ్‌ఐ ప్రణాళికలు రచించించింది. ఈ విషయాన్ని మహారాష్ట్ర ఉగ్రవాద నిరోధక బృందం తెలిపింది.

English summary

It is known that the National Investigation Agency (NIA) conducted nationwide searches in the houses and offices of Popular Front of India (PFI) leaders.